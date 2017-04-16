Неопытные водители устроили два ДТП в Свердловской области: пострадали мужчина и женщина

Виновниками аварий стали молодые люди 19 и 24 лет.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
Неопытные водители стали виновниками двух аварий в Свердловской области, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области 17 апреля.
Первое ДТП произошло на 73-м километре Серовского тракта. 19-летний водитель «Шкоды» не справился с управлением и съехал с трассы, после чего иномарка опрокинулась. В автомобиле, кроме молодого человека, никого не было. Во время ДТП он получил травму головы и самостоятельно обратился в больницу.
Сотрудникам ГИБДД водитель пояснил, что в дороге начал засыпать, из-за этого он столкнулся с дорожным ограждением, после чего «Шкоду» выбросило с дороги.
Вторая авария случилась в Екатеринбурге. 24-летний мужчина на «Рено Сандеро» во время разворота не пропустил встречный «Рено Дастер». Автомобили столкнулись, причем удар был такой силы, что «Рено Дастер» опрокинулся. Пострадала 55-летняя женщина.
- Водительский стаж виновников двух аварий составляет всего 1 год. В ГИБДД отметили, что причиной аварий стали именно неопытность водителей и их халатное отношение к вождению. Кроме этого, автомобили не имели знаков «Начинающий водитель», как этого требуют ПДД.