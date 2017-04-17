В Екатеринбурге на Уральской сгорела иномарка: владелец написал заявление о поджоге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017

В ночь на 17 апреля в Пионерском микрорайоне во дворе около дома сгорела иномарка. Водитель написал заявление в полиции: он подозревает поджог.

Как уточнили в пресс-службе областного ГУ МЧС, сигнал о пожаре на Уральской поступил в 00.54.

— На площади 2 квадратных метров огонь повредил кузов автомобиля Ford Focus. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 9 человек личного состава. В 1.05 огонь был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 1.43 ночи, — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в полиции, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

— Сообщение о возгорании Ford Focus около дома на Уральской поступило в отдел полиции № 3 сегодня ночью в час ночи, был проведен осмотр места происшествия. Пожар произошел на неохраняемой придомовой территории. 21-летний владелец иномарки обратился в полицию с заявлением. По факту воспламенения иномарки будет проведена проверка, а также пожарно-техническая экспертиза, которая установит причины возгорания, — сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.