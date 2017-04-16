В Ревде пьяный водитель «Мазды» столкнулся с тягачом: водитель попал в больницу

Иномарка вылетела на встречку. Мужчине повезло — он остался жив.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
В Ревде водитель на «Мазде» вылетел на встречку, где врезался в тягач «Скания». Мужчине крупно повезло: он получил только ушиб ноги, написал 17 апреля портал Justmedia.
ДТП произошло вчера, 16 апреля, около 22 часов.
— На 318 км трассы Пермь – Екатеринбурге пьяный водитель «Мазды ЦеИкс 7», мужчина 1965 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Скания Р500», — сообщили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
- Водитель «Мазды» получил ушиб правого голеностопного сустава, врачи ему назначили амбулаторное лечение.
- На водителя иномарки инспекторы ГИБДД составили административные материалы по ч. 1 ст.12.26, ч.4 ст.12.15 КоАП РФ.