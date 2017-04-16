В Свердловской области 14-летний подросток угнал иномарку и попал в ДТП

Возбуждено уголовное дело.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.04.2017
В поселке Бисерть 14-летний парень угнал «Фиат» и попал в аварию, сообщили в областном управлении МВД 16 апреля.
Подросток угнал «Фиат» в ночь на 15 апреля. Автомобиль, принадлежащий сотруднице частного охранного предприятия, стоял на улице 40 лет Октября. Попав на машине в небольшое ДТП, молодой человек бросил «Фиат», который позже нашла хозяйка.
Женщина обратилась в полицию, и вскоре 14-летний угонщик был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде.
- Наказание по статье о завладении автомобилем без цели хищения предусматривает крупный штраф, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы, либо арест до полугода, либо лишение свободы на срок до пяти лет.