В Ревде после столкновения с легковушкой перевернулся грузовик

«Ситроен С4» не уступил дорогу «Зилу».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017

Сегодня, 17 мая, в 10:40 на перекрестке улиц Ленина – Энгельса в Ревде столкнулись «Ситроен С4» и грузовик «Зил». По сообщению ГИБДД, легковушка ехала по второстепенной дороге по улице Энгельса в сторону Павла Зыкина. Водитель автомобиля не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог грузовику, который ехал по Ленина.

После столкновения грузовик «Зил» перевернулся на бок. Пассажиры 1979 и 1990 годов рождения получили ушибы.