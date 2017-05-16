В Ревде после столкновения с легковушкой перевернулся грузовик

«Ситроен С4» не уступил дорогу «Зилу».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.05.2017
Сегодня, 17 мая, в 10:40 на перекрестке улиц Ленина – Энгельса в Ревде столкнулись «Ситроен С4» и грузовик «Зил». По сообщению ГИБДД, легковушка ехала по второстепенной дороге по улице Энгельса в сторону Павла Зыкина. Водитель автомобиля не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог грузовику, который ехал по Ленина.
После столкновения грузовик «Зил» перевернулся на бок. Пассажиры 1979 и 1990 годов рождения получили ушибы.
- Автомобилем «Ситроен С4» управляла 35-летняя женщина. Ее стаж вождения составляет 8 лет. В салоне автомобиля находился десятимесячный мальчик. Он не пострадал.
- За рулем «Зила» находился 41-летний мужчина. Его стаж вождения – 16 лет. Большегруз ехал без груза.