На ЕКАДе загорелся КамАЗ

Предварительная причина – замыкание в моторном отсеке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017
Днем 17 августа на ЕКАДе между Новосвердловской ТЭЦ и Березовским трактом загорелся КамАЗ. Пламя за считанные секунды охватило кабину и перебросилось на весь кузов.
– В 15.00 поступило сообщение в полицию от дежурного МЧС. Сейчас на месте ЧП работают пожарные и следователи, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-группе городского МВД.
Предварительная причина пожара – замыкание в моторном отсеке. Истинная причина возгорания станет известна после проведения экспертизы.
- Добавим, что в ночь с 12 на 13 августа в Екатеринбурге сгорели три машины.
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