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На ЕКАДе загорелся КамАЗ

На ЕКАДе загорелся КамАЗ
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Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"
Предварительная причина – замыкание в моторном отсеке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

Днем 17 августа на ЕКАДе между Новосвердловской ТЭЦ и Березовским трактом загорелся КамАЗ. Пламя за считанные секунды охватило кабину и перебросилось на весь кузов.

– В 15.00 поступило сообщение в полицию от дежурного МЧС. Сейчас на месте ЧП работают пожарные и следователи, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-группе городского МВД.

Предварительная причина пожара – замыкание в моторном отсеке. Истинная причина возгорания станет известна после проведения экспертизы.

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Олег Галимов, 17.08.2017, 16:18
Тэги: Новости дня, ГИБДД, Авто
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