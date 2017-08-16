В лучшем случае это произойдет к 2022 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

Глава "Уралуправтодора" Алексей Борисов заявил, что трассу Екатеринбург – Тюмень хотят расширить до четырех полос и полностью разделить потоки машин.

По информации Znak.com, это произойдет, если организация "успешно реализует свои планы". В лучшем случае "Уралуправтодор" сможет расширить дорогу к 2022 году.

Борисов сделал заявление в ходе инспекции трассы от Екатеринбурга до Ханты-Мансийска, протяженность которой составляет порядка 1300 километров.

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