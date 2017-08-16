В Свердловской области 17-летний мотоциклист сбил мужчину на трассе

Авария произошла ночью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017

Под Каменском-Уральским студент из Екатеринбурга на мотоцикле сбил 22-летнего пешехода, который шел по трассе около четырех часов утра.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и открытым переломом обеих костей голени. Мотоциклист с места ДТП скрылся, однако полицейские быстро нашли его.

Выяснилось, что за рулем мотоцикла находился 17-летний студент екатеринбургского техникума, который на летние каникулы приехал к бабушке в деревню Соколово. Мужчину, который шел навстречу мотоциклу, студент сбил, когда возвращался с другом из соседней деревни. Испугавшись ответственности, молодые люди решили сбежать, сообщили в областном управлении ГИБДД.

В столкновении пострадал и сам мотоциклист: парень получил сотрясение мозга и перелом ключицы. Позже выяснилось, что мотоцикл студенту привез отец, чтобы молодой человек занимался его ремонтом.

На отца студента и в отношении самого парня составили административный материал. Молодому человеку грозит штраф до 15 тысяч рублей.

, 17.08.2017, 15:45

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 17.08.2017, 15:45Тэги: ДТП Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: