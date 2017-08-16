В Свердловской области 17-летний мотоциклист сбил мужчину на трассе

Авария произошла ночью.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.08.2017
Под Каменском-Уральским студент из Екатеринбурга на мотоцикле сбил 22-летнего пешехода, который шел по трассе около четырех часов утра.
Пострадавшего мужчину доставили в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и открытым переломом обеих костей голени. Мотоциклист с места ДТП скрылся, однако полицейские быстро нашли его.
Выяснилось, что за рулем мотоцикла находился 17-летний студент екатеринбургского техникума, который на летние каникулы приехал к бабушке в деревню Соколово. Мужчину, который шел навстречу мотоциклу, студент сбил, когда возвращался с другом из соседней деревни. Испугавшись ответственности, молодые люди решили сбежать, сообщили в областном управлении ГИБДД.
- В столкновении пострадал и сам мотоциклист: парень получил сотрясение мозга и перелом ключицы. Позже выяснилось, что мотоцикл студенту привез отец, чтобы молодой человек занимался его ремонтом.
- На отца студента и в отношении самого парня составили административный материал. Молодому человеку грозит штраф до 15 тысяч рублей.
Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:
- В Нижнем Тагиле водитель "десятки" сбил пешехода, скрылся и оплатил похороны
- В Свердловской области после аварии скончался 15-летний мотоциклист
- В Екатеринбурге ВАЗ сбил 25-летнюю мотоциклистку
- Водитель легковушки погиб на месте: иномарка врезалась в грузовик на свердловской трассе
- Показать больше...
- Двое взрослых и ребенок пострадали в тройном ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень
- В Краснотурьинске пассажирка мотоцикла попала в больницу с переломом позвоночника
- Пьяный водитель Nexia устроил лобовое ДТП под Нижним Тагилом
- Мотоцикл, на котором разбились подростки в Екатеринбурге, подарил одному из них отец
- В Заречном в аварии пострадали мама с пятилетней дочкой, когда их иномарка врезалась в бетонный блок
- На Юго-Западе "Приора" сбила мотоцикл с двумя подростками
- В центре Екатеринбурга из-за ДТП встали трамваи
- Две женщины погибли в ДТП с иномаркой и грузовиком под Екатеринбургом
- В центре Екатеринбурга столкнулись четыре автомобиля
- В Екатеринбурге "девятка" залетела под КамАЗ
- Из раздавленной кабины спаслись водитель и пассажирка: подробности столкновения фургона и КАМАЗа под Сысертью
- Маршрутка, полная пассажиров, врезалась в КАМАЗ на трассе под Сысертью
- На окраине Сортировки столкнулись легковушка и пассажирский "Богдан"
Нет комментариев к данной публикации