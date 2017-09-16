Перебегал улицу в неположенном месте: на Малышева пешеход погиб под колесами Subaru

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.09.2017

Минувшей ночью в Екатеринбурге под колесами японской иномарки погиб пешеход. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП случилось на улице Малышева около 2.40 ночи.

– Водитель Subaru Impreza при движении со стороны улицы Горького в направлении улицы Добролюбова допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате наезда мужчина, личность которого пока не установлена, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, – рассказали в полиции.

За рулем японской иномарки был 26-летний парень с водительским стажем в 5 лет. Полиция проводит проверку, по итогам которой принято соответствующее процессуальное решение.

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