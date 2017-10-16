На Пермском и Челябинском трактах установят камеры, которые не видит антирадар

В "Уралуправтодоре" считают, что это дисциплинирует водителей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

В Свердловской области на федеральных трассах до конца 2017 года будут установлены и подключены две новые камеры видеофиксации, которые будут снимать нарушителей, рассказал Znak.com начальник ФКУ "Уралуправтодор" Алексей Борисов.

Как он уточнил, камеры смонтируют на подъезде к Екатеринбургу: на 139-м километре трассы М5 и на 346-м километре Пермского тракта. На дорогах установят информационные знаки. При этом комплект "Автодорию" не видят антирадары, которые часто используют водители, а скорость фиксируется не прямо перед камерой, а на определенном отрезке дороги.

По мнению Алексея Борисова, установка таких видеокамер дисциплинирует водителей и они снижают скорость.

– Если бы все водители ездили со скоростью не более 90 километров в час, у нас бы практически не было аварий, — отметил он.