Пятилетняя девочка и пенсионерка получили травмы в резко затормозившей маршрутке в Екатеринбурге

ДТП случилось возле дома на Первомайской улице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

Во вторник утром, 17 октября, в Екатеринбурге получили травмы пассажиры автобуса. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, причина случившегося – резкое торможение автомобиля.

Инцидент произошел на улице Первомайской возле дома №98.

– Водитель автобуса "Пежо" (стаж 27 лет), двигаясь со стороны улицы Мира в сторону улицы Комсомольской, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и при резком торможении допустил падение пассажиров, находящихся в салоне, – рассказали в полиции.

В итоге пострадала 65-летняя женщина, у нее перелом левой руки и ушиб правого бедра, а также пятилетняя девочка, у которой диагностировали ушиб мягких тканей головы.

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