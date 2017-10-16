Свердловская ГИБДД назвала самые угоняемые машины в регионе

При этом раскрывается только треть дел.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

ГИБДД Свердловской области обнародовала топ 3 марок самых угоняемых машин в регионе. Чаще всего страдают владельцы KIA, Hyundai и Toyota. Из отечественных автомобилей часто угоняют ВАЗ, но чаще просто покататься, после чего их бросают.

С начала года на территории области угнали 1230 автомобилей, из них полиция раскрыла только 474 дела, по остальным следствие продолжается.

Чаще всего машины угоняют ночью с неохраняемых стоянок и придомовых территорий. Часто на автомобилях даже не установлена сигнализация.

Водителям советуют страховать своих "ласточек" по КАСКО, устанавливать сигнализацию, оставлять машины на охраняемых парковках с камерами наблюдения.

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