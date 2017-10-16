В Екатеринбурге ищут очевидцев смертельной аварии на Объездной дороге

Водитель ВАЗа сбил велосипедиста.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017
ГИБДД Екатеринбурга ищет очевидцев смертельной аварии, которая произошла утром 29 августа. В 7.45 утра водитель ВАЗ-21101, выезжая с улицы Московская на Объездную автодорогу в сторону улицы Белинского, сбил велосипедиста.
– В результате наезда велосипедист с тяжелыми травмами был госпитализирован в ГКБ № 24, где от полученных травм скончался.
- Сейчас в Госавтоинспекции выясняются обстоятельства происшествия. Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 8 (904) 5442116, 223- 83- 23 или 02.
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