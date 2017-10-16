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В Екатеринбурге ищут свидетелей ДТП на Объездной, где «десятка» насмерть сбила велосипедиста

В Екатеринбурге ищут свидетелей ДТП на Объездной, где "десятка" насмерть сбила велосипедиста
16+
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
ДТП случилось на полосе разгона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

Дорожная полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Екатеринбурге на Объездной улице, в котором погиб велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария случилась в конце лета – рано утром 29 августа.

– Водитель автомашины ВАЗ-21101, выезжая с улицы Московская на Объездную автодорогу в сторону улицы Белинского, двигаясь по полосе разгона, допустил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении у края проезжей части, – рассказали в полиции.

Велосипедист был доставлен с тяжелыми травмами в больницу, врачи его спасти не смогли. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства ДТП.

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Игорь Труш, 17.10.2017, 20:40
Тэги: ДТП, Дороги
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