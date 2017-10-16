В Екатеринбурге водитель со стажем 1 месяц сбил ребенка

Девочку госпитализировали с травмой головы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

В Екатеринбурге водитель Hyundai Getz сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Авария произошла вечером 16 октября.

Женщина 38 лет ехала за рулем иномарки по переулку Насосному, на повороте на улицу Куйбышева она не уступила дорогу девочке, которая переходила регулируемый перекресток. Ребенка госпитализировали в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили в городском управлении ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка. Известно, что водительский стаж женщины составляет всего 1 месяц.