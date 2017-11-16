Наверх
После 10 дней поисков подростка в Нижнем Тагиле возбудили дело по статье "Убийство"
11:27, сегодня
На следующей неделе перекроют выезд из Екатеринбурга
11:06, сегодня
На Серовском тракте насмерть сбили водителя, который до этого попал в ДТП
10:39, сегодня
В Екатеринбурге у двух наркоторговцев нашли 30 килограмм "синтетики"
09:54, сегодня
За 9 месяцев 2017 года рынок жилищного кредитования УрФО вырос на 25%
В Екатеринбурге реконструировали Краснознаменную группу
09:33, сегодня
"Автомобилист" разгромил на выезде "Северсталь"
09:20, сегодня
Выходные в Екатеринбурге с 18 по 19 ноября: слушаем Кипелова, разоблачаем мифы о звездах и идем на Вечер музеев
09:00, сегодня
ВТБ за 9 месяцев нарастил чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза
Бывшая Мисс Екатеринбург покинула проект "Пабличные игры"
08:51, сегодня
В России кончились деньги на выплату пенсий
08:35, сегодня
Екатеринбург ждут холодные и снежные выходные
08:15, сегодня
Новый сервис UtbPay – переводы и платежи на сайте Уралтрансбанка
В Екатеринбурге силовики эвакуировали людей из здания "Космоса"
21:40, 16.11.2017
Всего 216 "лжеминирований": Свердловское МВД подвело итоги массовых эвакуаций
21:12, 16.11.2017
В Екатеринбурге по ночам будут закрывать движение на Макаровском мосту
19:56, 16.11.2017
Макроэкономический обзор ВТБ за октябрь: хороший урожай зерновых привел к снижению цен на мясо
Долги по зарплатам в России выросли до 3,51 миллиарда рублей
19:55, 16.11.20171
Свердловчанка отправилась в колонию за брошенный в полицейского стул
19:13, 16.11.2017
В Свердловской области цирк обещает 50 тысяч за сбежавшую артистку
18:46, 16.11.2017
Ежедневный обзор ВТБ по валютному рынку: Пока евро-доллар стоит на 1.16
В Екатеринбурге няня убила мать троих детей, чтобы забрать себе одного из них
18:45, 16.11.2017
Билеты на самолет из Екатеринбурга стали стоить как на поезд
18:05, 16.11.2017
«Огненная красавица»: студентка из Екатеринбурга рассказала о победе на всемирном конкурсе красоты на Филиппинах
18:00, 16.11.2017
Наибольшую динамику роста объема вкладов ВТБ зафиксировал в Курганской области, ХМАО и ЯНАО
Певице из Екатеринбурга Юлии Чичериной запретили выступать на Украине
17:27, 16.11.2017
В Екатеринбурге полиция ищет пострадавших от рук мужчин, которые летом в офисе взяли двоих в заложники
16:50, 16.11.2017
Из заброшенной екатеринбургской телебашни предложили сделать "одуванчик"
15:53, 16.11.20173
Ежедневный комментарий: Рубль падает несмотря на рост цен на нефть
В Екатеринбурге электробус выпустили в город по маршруту №1
15:40, 16.11.20171
В Екатеринбурге снова эвакуируют торговые центры, вокзалы и школы
15:39, 16.11.20171
В Екатеринбурге увековечат память о погибшем в Сирии уральце
15:28, 16.11.2017
Количество обслуживаемых в компании "МультиКарта" банковских карт увеличилось до 25 млн штук
Группа ВТБ и Visa выпустят карты к чемпионату мира по футболу
15:25, 16.11.2017
В Екатеринбурге оборудуют еще 14 выделенных полос для общественного транспорта
15:04, 16.11.2017
Шестимесячный ребенок госпитализирован с переломом черепа после ДТП на Режевском тракте
14:59, 16.11.2017
Обновляем зимний гардероб с выгодой! Разбираемся, как купить куртки и теплые ботинки со скидками и вернуть часть денег
Гарик Сукачев выступит с концертом в Екатеринбурге
14:00, 16.11.2017
С начала года в Екатеринбург прилетели 59 больных туристов
13:56, 16.11.2017
Юлия Михалкова вошла в сотку самых сексуальных девушек России
13:36, 16.11.20171
Жители Екатеринбурга смогут увидеть в небе парад планет
13:11, 16.11.2017
Сергей Дружко снялся в новом клипе группы "Сансара"
12:42, 16.11.20172
ВТБ оказал благотворительную помощь больнице в Шадринске
12:30, 16.11.2017
В центре Екатеринбурга оцепили девятиэтажку
12:15, 16.11.20171
В Екатеринбурге покажут спектакль по переписке Николая II
11:51, 16.11.2017
В Свердловской области за гибель двух девочек водитель получил 5,5 лет колонии
11:35, 16.11.2017
В Екатеринбурге всю ночь будут показывать рекламу
11:31, 16.11.2017
Определились все страны-участницы ЧМ-2018
11:31, 16.11.2017
ВТБ профинансировал расширение тепличного комплекса в Волгоградской области
10:45, 16.11.20171
ГИБДД во второй раз выиграла суд у мэрии Екатеринбурга по выделенным полосам
10:33, 16.11.2017
Тайскую массажистку отправили из Екатеринбурга на родину за ее счет
10:33, 16.11.20171
В Екатеринбурге поезд задавил мужчину, который шел в наушниках
10:03, 16.11.2017
В Екатеринбурге состоится концерт Михаила Жванецкого
09:32, 16.11.2017
В Екатеринбурге в продуктовом магазине умер мужчина
09:11, 16.11.2017
Следователи опубликовали новый фоторобот мужчины, надругавшегося над 12-летней девочкой в Екатеринбурге
08:50, 16.11.2017
Группа ВТБ объявляет о выпуске облигаций с доходностью 8 % годовых
08:36, 16.11.2017
В Екатеринбурге проспект Ленина хотят переименовать в Главный
08:21, 16.11.201712
Юля Михалкова проигрывает борьбу за звание самой сексуальной женщины страны
19:59, 15.11.2017
Стало известно, когда из больниц выпишут всех школьников, пострадавших в ДТП под Ярославлем
19:54, 15.11.2017
В Свердловской области ожидается ухудшение погоды
19:38, 15.11.2017

На Серовском тракте насмерть сбили водителя, который до этого попал в ДТП

На Серовском тракте насмерть сбили водителя, который до этого попал в ДТП
16+
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области
Мужчину не было видно в темноте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Прошлым вечером на 15-километре  Серовского тракта произошла смертельная авария. Около 20:30 Ford столкнулся с ВАЗ-2112. Рядовое, на первый взгляд, ДТП обернулось трагедией.

фото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области

Водители машин вышли на проезжую часть, чтобы оформить протокол, а через пару минут водителя Ford сбил проезжающий мимо Opel.

– В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте. Девушка, которая управляла Opel, пояснила, что двигалась в крайнем левом ряду и слишком поздно заметила стоящие автомашины, так как у них не работала световая сигнализация. Она попыталась объехать их слева по обочине, где и допустила наезд на пешехода, –рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Олег Галимов, 17.11.2017, 10:39
Тэги: ДТП, ГИБДД, Авто
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Горящие авто Война ритуальных агентств Статистика Баскетбол Крушение самолета под Ростовом ЧМ-2018 Политика Финансы Туризм Тест Отключение света Уралмаш, Эльмаш Ельцин-центр Взрыв Суд Убийство в Рахмангулово Мировые новости ЗАГС Обрушение крыши на Калинина История Екатеринбурга ДТП Грипп в Екатеринбурге Бизнес Развлечения Студенты МЧС Музыка Скорая помощь Скандал с Новиковым Экономика Транспортная реформа ИГИЛ Смерть Отдых Психология В Египте разбился самолет с российскими туристами Интернет Кто заработал Эксклюзив Религия ГИБДД Коллекторы Грипп Дом-2 Волейбол Рецензия Розыск Приостановка полетов в Египет Ошибки врачей Строительство Новый год Животные Бэби-боксы Общественный транспорт Храм святой Екатерины Конкурсы Мужчины ЖКХ Свердловской области Мистика Необычное Хоккей Дело Пьянкова Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Личное Пожар Высокие технологии Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Расстрел Лайфхак Культура Кризис и санкции Корь Шоу-бизнес Погода Новости ЖКХ Женщины Спорт Производство Катастрофа Рейтинг Афиша Недвижимость Свердловской области Скандалы Недвижимость Самолет Минобороны упал в Якутии Семья Фото Екатеринбуржцы в разных странах Голодовка в колонии Выставки Позитив Здоровье Хэллоуин-2015 Мультимедиа Ту 154 Знаменитости Расстрел на Депутатской Парковки Мотоциклы Медицина Новости дня Путин Военный репортаж Интервью Ловец покемонов В Екатеринбурге -40 градусов Биатлон Дороги Слухи Дети Происшествия Красота Криминал Жизнь в городе СМИ Убийство Ирины Вахрушевой Деньги Футбол Растения Авто Горячее Расписание Транспорт Мода 9 мая Пусть говорят Видео Истории 9 мая Отношения Снос монастыря на Качканаре Дорожные воины Школа Новости России ВУЗ История успеха Образование Гололед Доска позора Опрос Сибирская язва Еда Экономия Искусство Самолет Секс Приговор Лошагину Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Репортаж Взятки

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Мария Шмурыгина
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru