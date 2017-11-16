На Серовском тракте насмерть сбили водителя, который до этого попал в ДТП

Мужчину не было видно в темноте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Прошлым вечером на 15-километре Серовского тракта произошла смертельная авария. Около 20:30 Ford столкнулся с ВАЗ-2112. Рядовое, на первый взгляд, ДТП обернулось трагедией.

фото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области

Водители машин вышли на проезжую часть, чтобы оформить протокол, а через пару минут водителя Ford сбил проезжающий мимо Opel.

– В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте. Девушка, которая управляла Opel, пояснила, что двигалась в крайнем левом ряду и слишком поздно заметила стоящие автомашины, так как у них не работала световая сигнализация. Она попыталась объехать их слева по обочине, где и допустила наезд на пешехода, –рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Отметим, что похожий случай произошел 18 сентября на ЕКАД, когда водитель КамАЗа не увидел водителя Daewoo Nexia, который вышел из автомобиля после аварии.

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