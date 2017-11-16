На следующей неделе перекроют выезд из Екатеринбурга

Объезжать Пермский тракт придется через деревню.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

В следующую среду, в ночь с 21 на 22 ноября обоих направлениях закроют движение на Пермском тракте. Будет перекрыт участок дороги перед съездом на ЕКАД со стороны Перми.

фото: Уралуправдор

В Уралуправдоре уточнили, что трассу закроют только на 20 минут с 0.00 до 0.20 часов. В это время там будут проводить краткосрочные строительно-монтажные работы.

На время закрытия движения автомобилистам придется объезжать тракт через деревню Старые Решеты.

В Уралуправтодоре заранее принесли извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что в ночь на 13 ноября перекрывался выезд Челябинского тракта из-за ремонта пешеходного перехода на Химмаше.

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