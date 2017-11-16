Полумеры не решили проблем: разбираемся, почему мэрия опять проиграла суд по «выделенкам» на Малышева

Корреспондент НАШЕЙ выслушал позиции администрации и ГИБДД.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

В столице Урала продолжается спор ГИБДД и городской администрации по поводу выделенных полос для общественного транспорта на улицах Малышева и Розы Люксембург. Напомним: дорожная полиция считает появление разметки незаконной и уже выиграла у мэрии один суд. Накануне представители двух ведомств вновь встретились "у барьера", на этот раз – на рассмотрении апелляции, которую подали чиновники. Корреспондент НАШЕЙ записал все самое интересное, что прозвучало во время очередного противостояния города и полиции.

"Бумажка без подписи"

Дела у администрации не задались с самого начала. Позицию мэрии должны были отстаивать сразу два человека, но одного из них не допустили из-за проблем с документами. Поэтому отдуваться пришлось начальнику отдела правового и экономического обеспечения городского комитета по транспорту Георгию Симонову.

Первым делом он попросил "пришить" к делу схему работы светофора на перекрестке Малышева – Гагарина, но и здесь мэрия потерпела неудачу: судья назвала этот документ "бумажкой без подписи". В остальном доводы Симонова были не новы – решение суда в пользу ГИБДД нарушает законные интересы мэрии Екатеринбурга.

– Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие крупные города идут по этому пути – вводят выделенные полосы для маршрутного транспорта. Делается это не наобум, а так как расширять дороги бесконечно невозможно, а количество транспорта растет, и дорожная ситуация становится все хуже. Поэтому в случае демонтажа выделенных полос не будет обеспечено преимущество для автобусов, – заявил представитель администрации.

Рост ДТП на 300%

Одна из главных претензий дорожной полиции заключается в том, что из-за выделенных полос водителям, выезжающим с парковок и заправок, приходится поворачивать сразу во второй ряд. Хотя после предписания ГИБДД администрация нарисовала там пунктирную разметку, которая помогает водителям ориентироваться при повороте.

– Недостатки, которые были указаны на первом суде, не говорят о том, что само установление полосы – незаконное, – уверен Георгий Симонов. – Дефекты разметки – нарушения, которые администрация города готова устранить.

Но ни судей, ни инспектора по особым поручениям отделения дорожного надзора областного УГИБДД Леонида Лиханова, который представлял полицию на суде, такие полумеры не устроили. Тем более, по словам сотрудника Госавтоинспекции, мэрия делает все эти исправления без диалога с дорожной полицией.

– Все, что мы получали от мэрии, – письмо о том, что они не согласны с требованиями ГИБДД, и намерены обжаловать наше предписание в суде. Никаких предложений по совместной работе на проблемных участках от них не поступало, – заявил Лиханов.

Также он подготовил свежие статистические данные по ДТП на участке улицы Малышева, из-за которого идут судебные разбирательства.

– С момента появления выделенной полосы там случилось уже 4 ДТП, тогда как за аналогичный период 2016 года была всего одна авария. Не трудно посчитать, что рост количества происшествий – 300 %, – добавил представитель дорожной полиции.

Посовещавшись всего пару минут, судьи вынесли ожидаемый вердикт – решение в пользу ГИБДД осталось без изменений.

ЦИТАТА

Инспектор по особым поручениям отделения дорожного надзора УГИБДД по Свердловской области Леонид Лиханов объяснил, что ширина проезжей части на Малышева не позволяет создать там полноценную выделенную полосу без реконструкции дороги:

– В правилах градостроительства есть норма: автомобильная полоса должна быть не менее 3,75 метра в ширину. Но даже после "переделок" администрации ширина полос на Малышева – от 3,3 до 3,5 метра.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВОДИТЕЛЯМ?

Выделенные полосы на участке Малышева от Вишневой до Гагарина, а также на участке Розы Люксембург от Малышева до Народной Воли все еще нарисованы, но за езду по ним вы не получите штрафы от ГИБДД. Но это не относится к подобной разметке на других улицах города.

В ближайшие полтора года в Екатеринбурге появится еще 14 "выделенок". Соответствующую разметку нанесут на улицах, включенных в маршрут FIFA.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!