В Екатеринбурге трамвай столкнулся с груженным кирпичами грузовиком

Движение в сторону центра временно остановлено.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017
Сегодня днем на ВИЗе столкнулись трамвай № 6 и большегруз, груженный кирпичами. Авария произошла напротив строящейся школы № 1.
фото: служба спасения "СОВА"
Удар был такой силы, что у трамвая разбилось лобовое стекло, а большая часть кирпичей вывалилась из кузова.
фото: служба спасения "СОВА"
Также у трамвая повреждена правая часть кабины.
– Сотрудники ГИБДД уже выехали на место происшествия. Подробности и причины аварии станут скоро известны, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-службе городской ГИБДД.
- На данный момент движение вагонов в сторону центра временно остановлено.
- В аварии никто не пострадал.
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