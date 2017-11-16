Водителя из машины доставали спасатели: в Екатеринбурге «семерка» врезалась в дерево

Мужчина не справился с управлением на скользкой дороге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

В Екатеринбурге утром 17 ноября ВАЗ врезался в дерево на перекрестке Объездной дороги и улицы Начдива Онуфриева.

Водитель "семерки" не справился с управлением на скользкой дороге. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду железа, а мужчину пришлось доставать из искареженного авто спасателям. Водитель получил травму носа, необходимую помощь ему оказали на месте, сообщили в службе спасения "Сова".