Водителя из машины доставали спасатели: в Екатеринбурге «семерка» врезалась в дерево

Мужчина не справился с управлением на скользкой дороге.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017
В Екатеринбурге утром 17 ноября ВАЗ врезался в дерево на перекрестке Объездной дороги и улицы Начдива Онуфриева.
Водитель "семерки" не справился с управлением на скользкой дороге. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду железа, а мужчину пришлось доставать из искареженного авто спасателям. Водитель получил травму носа, необходимую помощь ему оказали на месте, сообщили в службе спасения "Сова".
- Из-за выпавшего снега и относительно теплой погоды на дорогах могут образовываться снежные накаты и гололед. ГИБДД призывает водителей быть максимально внимательными, соблюдать скорость, дистанцию и не совершать опасных маневров.