Стало известно, какие модели автомобилей покинули российский рынок в январе 2017 года

Это машины известных брендов Audi, Fiat Chrysler, Volkswagen и Mitsubishi.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.02.2017

По итогам января 2017 года российский авторынок покинули несколько моделей ведущих мировых автопроизводителей, по данным «Автостата». Среди исчезнувших автомобилей продукция таких известных брендов, как Audi, Fiat Chrysler, Volkswagen и Mitsubishi.

Как написали 18 февраля Dni24.ru, немецкая Audi завершила продажи компактного хэтчбека Audi A1, стоимость которого составляла от 1 млн 240 тысяч рублей.

По сообщению «Автостата», немецкий автоконцерн Audi также завершил продажи в России кабриолетов А3 и А5, моделей ТТ, R8 и А8. Решение связано с вступлением в силу с 1 января 2017 года новых правил техрегламента Таможенного союза, по которому нужно установливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на все авто, ввозимые в РФ.

Также с нового года в нашей стране приостановлены продажи автомобилей марки Alfa Romeo. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», сама марка официально не планирует покидать российский рынок, дилеры ждут поступлений уже в марте.

Volkswagen в январе прекратил сборку седанов Audi А6 и А8 на заводе в Калуге, а выпуск кроссоверов Audi Q7 продолжится.

Руководство японского концерна Mitsubishi отказалось от реализации своих электрокаров. Причина отказа проста – в России отсутствует необходимая инфраструктура для развития этого вида транспорта.