Не добежала до дома: на Уралмаше водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку

Она рассказала, что решила сократить дорогу домой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.02.2017

Вечером 17 февраля на улице 40 лет Октября иномарка сбила девочку, которая перебегала дорогу. Ребенок отделался ушибами, уточнили в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Авария произошла 17 февраля в 19.25 напротив дома №4 на улице 40 лет Октября.

— По предварительной информации, водитель машины «Тойота РАВ-4» при движении со стороны улицы 22 Партсъезда в направлении Машиностроителей допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Со слов мужчины 1969 года рождения, находившегося за рулем иномарки, ребенок выбежал на дорогу неожиданно. Он применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, — отметили в пресс-службе ведомства.

Девочку с места аварии доставили в лечебное учреждение, медики диагностировали у нее ушиб подбородка и сотрясение головного мозга.