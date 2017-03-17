В Екатеринбурге сразу несколько машин столкнулись у цирка

Участники ДТП сходятся во мнении, что виновник аварии был под наркотиками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.03.2017

Вечером 17 марта, в районе 21.00, на перекрестке 8 Марта - Куйбышева, в районе цирка произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом пишет портал E1.ru со ссылкой на очевидцев произошедшего и ГИБДД.

Виновник ДТП ехал на Honda CR-V

– Виновник на Honda CR-V протаранил Daewoo Nexia, – цитирует портал одного из пострадавших, водитель Honda HR-V Константин. – Давил до тех пор, пока ее не развернуло и не выкинуло в соседний ряд на Volkswagen и Mitsubishi. Потом начал таранить Lada, и она уже въехала в Honda HR-V.

На перекрестке образовалась большая пробка. На месте работали сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

Парень был в наркотическом опьянении

Все участники ДТП сходятся во мнении, что виновник аварии был под наркотиками. Водители видели, как парень выкинул из окна машины какой-то небольшой пакет с подозрительным содержимым.

Как пишет портал, В ГИБДД не смогли оперативно подтвердить факт наркотического опьянения виновника ДТП, но и не опровергли его.