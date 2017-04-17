Около Широкореченского кладбища девушка на «Форде» въехала в «Яндекс.Такси»

В аварии сильно помялись автомобили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.04.2017

Вечером в понедельник, 17 апреля, около Широкореченского кладбища столкнулись «Форд Фиеста» и «Хендэ Солярис» с логотипом «Яндекс.Такси».

Как сообщили в службе спасения «Сова», водитель на машине «Хендэ Солярис» с логотипом «Яндекс.Такси» ехал от Светлореченской в сторону Зоологической. Второй участник ДТП, девушка за рулем «Форд Фиеста», выезжала со стороны кладбища и не пропустила такси.

В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что пострадавших в аварии нет.