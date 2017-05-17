В Нижнем Тагиле женщина на «Ладе» сбила девятилетнюю девочку

Ребенок был с родителями.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.05.2017
В Нижнем Тагиле «Лада Калина» сбила девятилетнюю девочку, сообщает «Тагильский рабочий» 18 мая.
Авария произошла в половине восьмого вечера 17 мая. 40-летняя женщина ехала на своей «Ладе» по улице Перова, когда на проезжую часть выбежал ребенок - девочка решила перебежать дорогу в неположенном месте. Избежать столкновения не удалось, в результате ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и гематомой на затылке.
- В ГИБДД Нижнего Тагила отметили, что школьница была с родителями, однако те не уследили за дочерью. В отношении родителей составили административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.