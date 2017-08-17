На Луначарского трамвай протаранил легковушку

Движение на путях приостановлено.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017
Сегодня утром на перекрестке улиц Мамина-Сибиряка – Куйбышева произошло ДТП с участием трамвая. Водитель белой иномарки двигался по Куйбышева в сторону Луначарского и решил развернуться в запрещенном месте.
– Водитель авто вопреки дорожному знаку, указывающему ехать прямо, свернул налево и получил наезд от трамвая, – рассказала "Нашей Газете" читательница Анна Глушановская.
- Движение трамваев по улице Луначарского остановлено, пассажиры вышли из вагонов.
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