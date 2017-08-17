Под Каменском-Уральским Volkswagen насмерть сбил велосипедиста

Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017
Под Каменском-Уральским утром 18 августа Volkswagen сбил мужчину на велосипеде.
Трагедия произошла в десятом часу утра на 88-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. 36-летний водитель Volkswagen сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении, сообщили в областном управлении ГИБДД. Мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.
- Личность погибшего пока не установлена, так как при нем не было ни документов, ни даже мобильного телефона.