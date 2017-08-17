Пьяная женщина стала виновником смертельного ДТП на Металлургов

Обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.08.2017

В ночь с 17 на 18 августа, в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП на улице Металлургов. Автомобиль Kia Rio съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погиб пассажир иномарки – мужчина 1975 года рождения.

За рулем была 41-летняя пьяная женщина.

– Буквально сразу к месту происшествия подъехал экипаж ДПС. Сотрудники полиции несли службу, когда мимо них проехал автомобиль с явным превышением скорости, – рассказали в городском МВД.

В отношении женщины возбуждено административное дело, ей грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

По факту ДТП со смертельным исходом будет проведено отдельное расследование.

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