«АвтоВАЗ» назвал самые экономичные модели LADA

Лидеры рейтинга "съедают" 6,5 литров за 100 километров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

Эксперты "АвтоВАЗа" назвали самые экономичные модели LADA по затратам на топливо, пишет "Федеральное агентство новостей". Лидерами рейтинга стали Granta и Kalina мощностью 106 лошадиных сил с пятиступенчатыми коробками передач.

Третье место заняла Lada Vesta: седан тоже оснащен 106-сильным двигателем, но при этом имеет роботизированную трансмиссию. По городу Vesta "съедает" 9 литров бензина, по трассе – 5,3, при смешанном режиме – 6,6 литров на 100 километров.

Четвертую строчку рейтинга заняла Lada XRay мощностью 122 лошадиные силы. Машина расходует 6,8 литра на смешанном режиме.

На пятом месте оказалась Lada Priora, которая в среднем сжигает 6,9 литра бензина.

Шестое место оказалось за универсалом Lada Largus, а замкнул рейтинг популярный внедорожник Lada 4×4,отмечают "Nation News".

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!