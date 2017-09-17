Два человека погибли при столкновении легковушек в Свердловской области

Автомобиль "ФАВ" вылетел на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Nexia.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

ГИБДД Свердловской области выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого погибли два человека. Все произошло 18 сентября, в 10 утра на 4 км автодороги "Подъезд к селу Сухановка от 91 км автодороги "Красноуфимск-Арти-Касли".

Автомобиль "ФАВ" вылетел на встречную полосу и в лобовую столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia. В результате удара водитель "Нексии" и пассажир "ФАВа" погибли на месте.

– Водитель автомобиля "ФАВ" и три пассажира автомобиля Daewoo Nexia получили травмы: мужчина 1974 г.р., женщина 1970 г.р., женщина 1988 г.р, – сообщили в областном ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости опасных обгонов, а также выезда на полосу встречного движения там, где это запрещено ПДД.

Добавим, что 17 сентября на трассе Нижние Серги – Михайловск – Арти в ДТП погибла пожилая пара.

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