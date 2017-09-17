Пассажир легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург – Пермь

Водитель ВАЗа выехал на встречку и врезался в "Газель".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

Один человек погиб и двое пострадали в столкновении с грузовиком на трассе Екатеринбург – Пермь. Авария произошла в ночь на 18 сентября.

По данным УГИБДД по Пермскому краю, 46-летний свердловчанин за рулем своего ВАЗа выехал на встречную полосу на Пермском тракте и врезался в грузовую "Газель". 40-летний пассажир легковушки погиб на месте, оба водителя доставлены в больницу с различными травмами, сообщает "АиФ Прикамье".

Обстоятельства аварии устанавливает автоинспекция.

Поздно вечером 14 сентября на трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись два легковых автомобиля и два грузовика. В ДТП пострадала пассажирка одной из иномарок.

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