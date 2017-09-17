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Пассажир легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург – Пермь

Пассажир легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург – Пермь
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Водитель ВАЗа выехал на встречку и врезался в "Газель".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

Один человек погиб и двое пострадали в столкновении с грузовиком на трассе Екатеринбург – Пермь. Авария произошла в ночь на 18 сентября.
 
По данным УГИБДД по Пермскому краю, 46-летний свердловчанин за рулем своего ВАЗа выехал на встречную полосу на Пермском тракте и врезался в грузовую "Газель". 40-летний пассажир легковушки погиб на месте, оба водителя доставлены в больницу с различными травмами, сообщает "АиФ Прикамье". 
 
Обстоятельства аварии устанавливает автоинспекция.

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Маша Шмурыгина, 18.09.2017, 11:09
Тэги: ДТП
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