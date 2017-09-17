Пожилая пара погибла в ДТП на трассе в Свердловской области

Водителю стало плохо за рулем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

В Свердловской области на трассе Нижние Серги – Михайловск – Арти ВАЗ врезался в фуру DAF. В аварии погибла пожилая пара.

Столкновение легковушки и грузовика произошло вечером 17 сентября на 61-м километре трассы. По данным областного управления ГИБДД, виновником аварии стал 76-летний водитель легковушки, который выехал на встречную полосу. Мужчина и его 70-летняя супруга погибли на месте аварии до приезда скорой помощи.

В автоинспекции отметили, что стаж водителя ВАЗа составлял 17 лет. По предварительным данным, пожилому мужчине стало плохо за рулем. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В ночь на 18 сентября на трассе Екатеринбург – Пермь в столкновении ВАЗа и грузовика погиб пассажир легковушки.

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