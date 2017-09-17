В Екатеринбурге поймали 16 водителей, которые не пропустили пожарную машину

Каждому из нарушителей грозит штраф или лишение прав.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

ГИБДД Екатеринбурга провела операцию "Маяк", в ходе которой было задержано 16 автомобилей. На этот раз водители не уступили дорогу машине пожарной помощи.

– За спецавтомобилем с включенными звуковыми и световыми сигналами следовали 5 экипажей специализированной роты ДПС УГИБДД. Сотрудники полиции вели видеосъемку, которая впоследствии стала доказательной базой при предъявлении нарушения водителям, – рассказали в ведомстве.

Каждому из задержанных грозит штраф 500 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Напомним, что летом ГИБДД проводила подобную операцию. Тогда в качестве "приманки" была использована машина скорой медицинской помощи.

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