За три дня в Свердловской области поймали 214 пьяных водителей

При этом 26 из них грозит уголовная ответственность.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

За прошедшие три дня ГИБДД Свердловской области выявила 214 пьяных водителей, сообщает МВД. При этом 26 из них сели за руль нетрезвыми не в первый раз. Теперь им грозит уголовная ответственность.

– Несколько задержаний оказалось сопряжено с преследованием нарушителей, которые, пытаясь скрыться от стражей порядка, хотели тем самым избежать ответственности за нетрезвое вождение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Одного из таких водителей задержал патруль ДПС, после того как он врезался в автобус на остановке Первомайская в Екатеринбурге.

Мужчина лишился прав еще в 2004 году, а пьяным был потому, что "решил обмыть покупку машины".

Всего же за первые восемь месяцев этого года в регионе произошло 139 ДТП по вине пьяных за рулем.

В результате аварий погибли 49 человек и 212 получили травмы.

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