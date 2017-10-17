Екатеринбурженка отсудила у автосалона почти два миллиона рублей за бракованную машину

SsangYong Actyon она купила еще в 2013 году за 847 тысяч.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

Жительнице Екатеринбурга удалось отсудить у автосалона почти два миллиона рублей за неисправную машину. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, история началась в августе 2013 года, когда женщина купила в салоне "Римэкс Моторс" SsangYong Actyon за 847 905 рублей, большая часть этой суммы была оформлена в кредит.

Но для нового автомобиля кроссовер оказался слишком проблемным. Уже через год в машине появился металлический стук, связанный с неисправностью в цепи газораспределительного механизма. Это повреждение ремонтники в итоге устраняли в автомобиле 5 раз, и после последней поломки запретили ездить на внедорожнике. После этого женщина потребовала вернуть ей деньги за автомобиль, на что услышала отказ от руководства салона.

В итоге автолюбительница обратилась в суд, где ее претензии поддержали.

– Суд взыскал с ответчика 1 805 787 рублей, в том числе 847 905 рублей – уплаченную по договору сумму, 286 081 рубль – убытки в виде внесенных платежей по обслуживанию кредитных обязательств, 69 851 рубль – убытки в виде расходов на приобретение и установку дополнительного оборудования, 1 450 рублей – расходы на диагностику автомобиля, 250 000 рублей – неустойку, 250 000 рублей – штраф, 50 000 рублей – компенсацию морального вреда, 30 000 рублей – расходы на представителя, 20 000 рублей – расходы на специалиста, 500 рублей – госпошлину, – перечислили в пресс-службе облсуда.

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