В мэрии Екатеринбурга обсудили запрет въезда грузовиков в черту города

Фуры не хотят пускать дальше ЕКАД.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

В мэрии Екатеринбурга внесли предложение не пускать грузовые автомобили дальше ЕКАД. Такие меры обусловлены усилением контроля движения и трафика на дорогах уральской столицы.

Обсуждение запрета прошло накануне на комиссии городской думы.

Одним из предложенных вариантов является освобождение некоторых улиц от фур. Также была озвучена идея строительства переправы рядом с Макаровским мостом, но в целом полный запрет считают более действенным.

Сейчас проект находится на согласовании с Уралуправтодором и ГИБДД.

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