В мэрии Екатеринбурга обсудили запрет въезда грузовиков в черту города

Фуры не хотят пускать дальше ЕКАД.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017
В мэрии Екатеринбурга внесли предложение не пускать грузовые автомобили дальше ЕКАД. Такие меры обусловлены усилением контроля движения и трафика на дорогах уральской столицы.
Обсуждение запрета прошло накануне на комиссии городской думы.
Одним из предложенных вариантов является освобождение некоторых улиц от фур. Также была озвучена идея строительства переправы рядом с Макаровским мостом, но в целом полный запрет считают более действенным.
- Сейчас проект находится на согласовании с Уралуправтодором и ГИБДД.
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