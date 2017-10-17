В Серове грузовик насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе

Водитель большегруза утверждает, что не заметил людей на дороге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

Около часа назад в Серове случилось смертельное ДТП на пешеходном переходе. Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, под колесами грузовика МАЗ погибли две женщины.

ДТП случилось возле дома №5 по улице Октябрьской революции.

– По предварительным данным, водитель фуры допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате наезда женщины 1972 и 1993 годов рождения погибли, – рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель большегруза, который ехал из Ишима, заявил, что пешеходов не заметил. В полиции отметили, что в момент ДТП на пешеходном переходе работало освещение. Обстоятельства ДТП выясняются.

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