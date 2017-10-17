Задремал и выкатился на «встречку»: под Богдановичем водитель грузовика устроил массовое ДТП

Есть пострадавшие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

В среду рано утром, 18 октября, под Богдановичем случилось массовое ДТП. Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла на 74 километре трассы Екатеринбург – Тюмень.

Предположительно, виновник ДТП – задремавший водитель грузовой Volvo.

– Находясь в утомленном состоянии, он допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречно движущимися автомобилями: Chevrolet Cruze и "Лада Приора", – рассказали в дорожной полиции.

В ДТП пострадал водитель отечественной легковушки – с различными травмами он был доставлен в реанимацию. Судя по фотографиям, после аварии машины раскидало по обочинам, а "Приора" перевернулась.

Похожее ДТП случилось в понедельник на Полевском тракте. Там Kio Rio выкатилась на встречную полосу и врезалась в КамАЗ. Женщина-водитель легковушке погибла на месте ДТП.

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