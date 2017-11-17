Под Екатеринбургом в столкновении иномарки и автобуса погибла женщина

Кроссовер занесло у въезда в поселок Исток.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017
Ранним утром на въезде в поселок Исток кроссовер Chery Tiggo в лобовую столкнулся с автобусом № 45.
Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки была 38-летняя женщина, стаж ее вождения – 9 лет. Она погибла на месте.
фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
– Водитель автобуса ехал из Екатеринбурга в сторону Истока, навстречу ему ехала Chery Tiggo, машину занесло, закрутило, и правым боком она ударилась об автобус, – рассказали в ГИБДД.
- Отмечается, что в момент аварии в автобусе было 5 пассажиров, но никто из них не пострадал.
- Напомним, что накануне под Екатеринбургом Opel насмерть сбил мужчину, который вышел на дорогу после того как сам попал в ДТП.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!