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Под Екатеринбургом в столкновении иномарки и автобуса погибла женщина

Под Екатеринбургом в столкновении иномарки и автобуса погибла женщина
16+
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Кроссовер занесло у въезда в поселок Исток.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017

Ранним утром на въезде в поселок Исток кроссовер Chery Tiggo в лобовую столкнулся с автобусом № 45.

Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки была 38-летняя женщина, стаж ее вождения – 9 лет. Она погибла на месте.

фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– Водитель автобуса ехал из Екатеринбурга в сторону Истока, навстречу ему ехала Chery Tiggo, машину занесло, закрутило, и правым боком она ударилась об автобус, – рассказали в ГИБДД.

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Олег Галимов, 18.11.2017, 11:43
Тэги: ДТП, ГИБДД, Авто
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