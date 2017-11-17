В Свердловской области начали штрафовать за парковку на газонах

В силу вступили поправки в закон "Об административных нарушениях".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017

С 18 ноября в Свердловской области вступили в силу поправки в закон "Об административных нарушениях". Это значит, что автомобилистов вновь начнут штрафовать за парковку на газонах и детских площадках.

Размер штрафов от 3 000 до 5 000 рублей – для физических лиц и от 150 000 до полумиллиона – для юридических лиц.

В Екатеринбурге выписывать штрафы будут квартальные. При этом пожаловаться на нарушителя может любой горожанин. Для этого надо заполнить форму на сайте мэрии, и сделать две фотографии: одну с читаемым номером машины, вторую – где видно газон с автомобилем и дом поблизости.

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