Пьяный водитель в Шалинском районе задавил хозяина машины

Оба отмечали Крещение – купались в проруби и распивали спиртные напитки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

В Шалинском районе мужчина погиб под колесами собственной иномарки, за рулем которой в момент трагедии находился его пьяный товарищ, сообщили в областном управлении ГИБДД 19 января.

В ночь на 19 января несколько рабочих компании, которая занимается вывозом древесины в лесничестве, отмечали Крещение. Мужчины окунались в прорубь, ездили за водой и пили алкоголь. Когда пришло время ехать домой, 43-летний владелец «Мицубиси» не смог сесть за руль своего автомобиля и попросил своего коллегу сесть вместо него.

В пути, когда мужчины ехали по лесной дороге в окрестностях Восточного лесничества, иномарка забуксовала и застряла в снегу. Водитель попросил владельца машины выйти и показать ему, как двигаться. Когда иномарка начала двигаться задним ходом, ее владелец попал под колеса авто.

От полученных травм мужчина погиб на месте. И водитель, и еще один пассажир, который находился в момент трагедии в «Мицубиси», были пьяны.

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