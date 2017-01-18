В центре Екатеринбурга маршрутка врезалась в иномарку

Авария произошла возле остановки «Гостиница «Центральная».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017
В Екатеринбурге на улице Розы Люксембург днем 19 января произошло столкновение пассажирской маршрутки и «Опеля», сообщили в соцсетях очевидцы.
Водитель маршрутного автобуса ехал в сторону Куйбышева. Возле остановки «Гостиница «Центральная» он врезался в «Опель», стоящий в парковочном кармане. В ГИБДД сообщили, что участники аварии о случившемся в ведомство не сообщали, информации о пострадавших нет.
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