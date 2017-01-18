В Серове восьмилетний мальчик бросился под колеса «четырнадцатой»

Рядом с ребенком находился его дядя.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

В Серове восьмилетнего мальчика сбил ВАЗ-2114, сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе полицейского главка. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и тупую травму живота. Сейчас он находится в реанимации.

В момент аварии рядом с мальчиком находился дядя, но ребенок при этом бегал по дороге. 34-летний водитель «четырнадцатой» ехал со скоростью 60 км/час. Мальчика, идущего по дороге справа, он увидел за пять метров. Когда машина подъехала ближе к ребенку, он выскочил, чтобы перебежать дорогу.