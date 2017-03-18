В Екатеринбурге на улице Репина столкнулись «Лада» и внедорожник

В причинах аварии разбираются автоинспекторы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.03.2017
В Екатеринбурге 19 марта на перекрестке улиц Репина — Посадской столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и внедорожник, сообщила НАШЕЙ читательница Анна.
По ее словам, авария произошла около 14.30. Машины, судя по фотографиям, получили сильные механические повреждения.
У «десятки» смят левый бок — от бампера до конца передней двери. У внедорожника в буквальном смысле разворотило всю переднюю часть — капот смят, бампер от машины отвалился.
- О наличии в ДТП пострадавших неизвестно. На месте происшествия разбирались автоинспекторы.