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В Екатеринбурге на улице Репина столкнулись «Лада» и внедорожник

В Екатеринбурге на улице Репина столкнулись «Лада» и внедорожник
16+
Фото: Анютикъ Патяева
В причинах аварии разбираются автоинспекторы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.03.2017

В Екатеринбурге 19 марта на перекрестке улиц Репина — Посадской столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и внедорожник, сообщила НАШЕЙ читательница Анна.

По ее словам, авария произошла около 14.30. Машины, судя по фотографиям, получили сильные механические повреждения.

У «десятки» смят левый бок — от бампера до конца передней двери. У внедорожника в буквальном смысле разворотило всю переднюю часть — капот смят, бампер от машины отвалился.

  • О наличии в ДТП пострадавших неизвестно. На месте происшествия разбирались автоинспекторы.
Сергей Беляев, 19.03.2017, 19:40
Тэги: ДТП
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