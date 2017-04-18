Глава свердловской ГИБДД назвал самую опасную трассу в области

Пермский тракт обошел Серовский по количеству смертельных аварий.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017
Глава свердловского управления ГИБДД Юрий Демин назвал самую опасную для автомобилистов трассу Свердловской области, сообщает Накануне.ru 19 апреля.
Трасса Пермь - Екатеринбург является самой аварийноопасной в регионе - только за первый квартал 2017 года ДТП на этой дороге унесли жизни 14 человека. По словам Демина, Пермский тракт «вызывает серьезные опасения». Кроме него, в «черный список» попали трассы Екатеринбург - Серов - Ивдель, Серов - граница с ХМАО, Ивдель - граница с ХМАО, Екатеринбург - Реж - Алапаевск и Екатеринбургская кольцевая автодорога.
Лидерами по количеству ДТП среди муниципалитетов являются Нижние Серги, Асбест, Шаля, Красноуфимск, Краснотурьинск.
- При этом общее количество аварий на свердловских трассах снижается: за первый квартал текущего года число ДТП снизилось на 5,3 процента. Однако на два процента увеличилось количество аварий с погибшими и на четыре процента - пострадавшими.
- В большинстве случаев ДТП происходят из-за выезда на встречную полосу движения.