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Глава свердловской ГИБДД назвал самую опасную трассу в области

Глава свердловской ГИБДД назвал самую опасную трассу в области
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Пермский тракт обошел Серовский по количеству смертельных аварий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

Глава свердловского управления ГИБДД Юрий Демин назвал самую опасную для автомобилистов трассу Свердловской области, сообщает Накануне.ru 19 апреля.
 
Трасса Пермь - Екатеринбург является самой аварийноопасной в регионе - только за первый квартал 2017 года ДТП на этой дороге унесли жизни 14 человека. По словам Демина, Пермский тракт «вызывает серьезные опасения». Кроме него, в «черный список» попали трассы Екатеринбург - Серов - Ивдель, Серов - граница с ХМАО, Ивдель - граница с ХМАО, Екатеринбург - Реж - Алапаевск и Екатеринбургская кольцевая автодорога. 
 
Лидерами по количеству ДТП среди муниципалитетов являются Нижние Серги, Асбест, Шаля, Красноуфимск, Краснотурьинск.
  • При этом общее количество аварий на свердловских трассах снижается: за первый квартал текущего года число ДТП снизилось на 5,3 процента. Однако на два процента увеличилось количество аварий с погибшими и на четыре процента - пострадавшими.
  • В большинстве случаев ДТП происходят из-за выезда на встречную полосу движения.
Маша Шмурыгина, 19.04.2017, 17:47
Тэги: ДТП, Дороги, Авто
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