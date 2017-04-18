Свердловская ГИБДД выступила со спецобращением из-за надвигающихся снегопадов

По прогнозу синоптиков, снегопады накроют Свердловскую область уже завтра, 20 апреля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017
Свердловское управление ГИБДД 19 апреля обратилось к водителям с предупреждением в связи с грядущим ухудшением погоды.
По прогнозу синоптиков, 20-21 апреля на Свердловскую область обрушатся сильные снегопады - в некоторых районах региона уровень осадков может достичь 15 сантиметров. Погода может серьезно ухудшить ситуацию на дорогах, поэтому водителям рекомендовано отказаться от поездок на личном транспорте на период неблагоприятных условий. Особенно это касается тех автомобилистов, которые уже заменили зимние шины на летние.
Водителям, которые все же отправятся в путь во время снегопадов, рекомендуется ехать с небольшой скоростью, соблюдать дистанцию до другого трансопрта, не совершать резких маневров, не обгонять машины и быть предельно внимательными.
- На трассах в период непогоды будут дежурить дополнительные наряды ДПС, которые будут оказывать автомобилистам необходимую помощь.
- Сообщить о плохом состоянии дорог можно по телефону круглосуточной диспетчерской службы - (343) 261-79-83. Диспетчерская служба взаимодействует с жителями региона, ГИБДД, спасателями, синоптиками, и автотранспортными предприятиями.