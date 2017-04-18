Три грузовика столкнулись на Серовском тракте из-за переутомления водителя

23-летний мужчина за рулем большегруза выехал на встречную полосу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

Вечером во вторник, 18 апреля, на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов столкнулись три большегруза, рассказали в областной ГИБДД. В ДТП есть пострадавшие.

Авария произошла накануне, 18 апреля, в 22.30, на 167 км дороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов.

— Водитель грузового автомобиля «Ивеко Магурус», мужчина 1994 года рождения, следуя по трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, в сторону Серова, не справился с управлением, допустил выезд на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво ФМ Трак», который двигался во встречном направлении. После этого «Вольво», за рулем которого ехал 30-летний водитель, допустил столкновение с автомобилем «Ман ТГС», ехавшим ему навстречу. Автомобилем «Мак» управлял 40-летний мужчина, — сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате столкновения трех грузовых автомобилей травмы получили водитель «Ивеко». Мужчине поставлен диагноз ушибы и ссадины, назначено лечение. 27-летняя пассажирка «Вольво» была госпитализирована в травматологическое отделение с диагнозом: перелом правого бедра, переломы ребер, шок 2-ой степени, ссадины лица.