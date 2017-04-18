В Екатеринбурге на Маневровой самосвал на ходу провалился в асфальт: у него лопнуло заднее колесо

В ДТП водитель не пострадал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

В Екатеринбурге на Маневровой днем во вторник, 19 апреля, провалился в асфальт самосвал Camc, сообщили в службе спасения «Сова».

Шофер на грузовике китайской марки ехал по улице Маневровой со стороны Таватуйской в сторону Технической. Внезапно во время движения под задней частью самосвала провалилось дорожное покрытие. На приличной скорости автомобиль угодил в эту яму своими задними колесами.

Удар был такой силы, что лопнуло двойное колесо и вырвало один из ведущих мостов. В ДТП водитель не пострадал.