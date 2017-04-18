В Екатеринбурге на Предельной сбили мужчину, который в темноте выбежал из двора на дорогу

Пешеход попал в больницу с травмами головы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017
В Екатеринбурге вечером 18 апреля около остановки «Ротная» на улице Предельной автомобилист сбил пешехода, сообщили в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
Авария произошло в 22 часа напротив дома на Предельной, 3.
— Водитель автомобиля «Шкода Фабия», 26-летний молодой человек, со стажем вождения 4,5 года, при движении со стороны Городской в сторону Новосибирской наехал на пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте, в 20 метрах от пешеходного перехода, — уточнили в ГИБДД.
В аварии пострадал мужчина 1977 года рождения, его госпитилизировали в 24 ГКБ с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма и подкожная гематома на голове.
- Со слов водителя, пешеход выбежал на дорогу неожиданно из двора и очень быстро направился в сторону его машины, автовладелец применил торможение, но наезда избежать не удалось.
- Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП на Предельной. По обстоятельствам аварии будет проведено дознание.