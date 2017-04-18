В Екатеринбурге на Предельной сбили мужчину, который в темноте выбежал из двора на дорогу

Пешеход попал в больницу с травмами головы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

В Екатеринбурге вечером 18 апреля около остановки «Ротная» на улице Предельной автомобилист сбил пешехода, сообщили в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Авария произошло в 22 часа напротив дома на Предельной, 3.

— Водитель автомобиля «Шкода Фабия», 26-летний молодой человек, со стажем вождения 4,5 года, при движении со стороны Городской в сторону Новосибирской наехал на пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте, в 20 метрах от пешеходного перехода, — уточнили в ГИБДД.

В аварии пострадал мужчина 1977 года рождения, его госпитилизировали в 24 ГКБ с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма и подкожная гематома на голове.