Пьяный гражданин Кыргызстана в Екатеринбурге проехал на красный и сбил ребенка

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

Около 22 часов 18 мая на перекрестке Таватуйской и Теплоходного проезда произошло ДТП. В аварии серьезно пострадал ребенок.

Сейчас известно, что 34-летний водитель ехал со стороны Надеждинской в направлении Бебеля. Он проехал на красный и наехал на мальчика, который в это время проезжал перекресток на зеленый свет.

Водитель был пьян.

В аварии пострадал подросток 16 лет. Сейчас он направлен в 9-ю больницу, у него, скорее всего, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.