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Пьяный гражданин Кыргызстана в Екатеринбурге проехал на красный и сбил ребенка

Пьяный гражданин Кыргызстана в Екатеринбурге проехал на красный и сбил ребенка
16+
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

Около 22 часов 18 мая на перекрестке Таватуйской и Теплоходного проезда произошло ДТП. В аварии серьезно пострадал ребенок.
Сейчас известно, что 34-летний водитель ехал со стороны Надеждинской в направлении Бебеля. Он проехал на красный и наехал на мальчика, который в это время проезжал перекресток на зеленый свет.
Водитель был пьян.
В аварии пострадал подросток 16 лет. Сейчас он направлен в 9-ю больницу, у него, скорее всего, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
  • По ДТП будет проведено дознание.
Администратор, 19.05.2017, 08:40
Тэги: Дети, Авто
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